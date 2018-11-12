Сетевые аптеки не продают лекарства в селах, их интересует бизнес только в мегаполисах - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Эксперты фармацевтического рынка продолжают развеивать мифы о так называемом "аптечном" законопроекте (№ 8591), который активно критикуют владельцы аптечных сетей. Об одном таком мифов в комментарии УНН рассказала председатель общественной организации "ФармРада" Елена Прудникова.
По ее словам, сетевые аптеки, критикуя нормы "аптечного закона" пугают, что с его принятием в селах исчезнут аптеки. Но это не так, ведь в селах сетевых аптек сегодня и так нет, и доступность лекарств сельским жителям обеспечивают владельцы аптек - ФЛП, в поддержку которых, собственно, и направлен законопроект № 8591.
"Они (сетевые аптеки - ред.) не открываются в деревнях или маленьких поселках городского типа. Там осуществляют свою деятельность ФЛП. А вот рынки, торговые центры, остановки общественного транспорта, метро - там двери таких аптек (сетевых - ред.) для вас открыты", - пояснила Прудникова.
Кроме того, сегодня больше половины аптечного рынка занимают непрофессионалы, считает специалист.
"Я их називаю торгашами. Они удачно подстроили свой бизнес под статистику роста потребления лекарств украинцами. Одев провизоров в белые халаты, такие дельцы сбывают те лекарственные средства, которые считают нужным. Рядовому гражданину не остается ничего другого, как доверить им свое здоровье. И если раньше на углу улицы таких аптек было три, и они конкурировали, то сейчас их - 16", - сказала она о сетевых аптечных учреждениях.
Прудникова подчеркнула, что проект Закона №8591, призванный навести порядок на аптечном рынке.
"Крайне важно то, что в случае принятия документа удастся сэкономить средства людей на неэффективном потреблении лекарственных средств", - подчеркнула эксперт.
Напомним, накануне, провизоры и фармацевты, представители малого и среднего аптечного бизнеса, выразили свою поддержку "аптечному закону" и требуют его принятия в первом чтении с возможностью дальнейшей доработки.