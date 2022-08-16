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За порушення кордонів потрібно закрити Європу для всіх росіян: Зеленський прокоментував загрозу анексії Херсона

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Через загрозу росії анексувати Херсонську область Європа має закрити свої кордони для всіх росіян. Це будуть одні з найпотужніших санкцій проти росії. Про це в інтерв’ю The Washington Post заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

За порушення кордонів потрібно закрити Європу для всіх росіян: Зеленський прокоментував загрозу анексії Херсона

Цитата

"Країни можуть зробити те ж саме, тому що це порушення кордонів. Тобто, точно можуть запровадити обмежувальні санкції. Наприклад, заборона на в'їзд усіх громадян росії до країн Євросоюзу. Хороші санкції. Я думаю, що вони дуже хороші й мирні", – заявив Зеленський.

Деталі

За його словами, незаконний референдум та анексія Херсона є порушенням міжнародного права. Проте санкції щодо заборони видачі віз усім росіянам не забирають людське життя чи майно.

"Я з самого початку сказав, що вважаю найважливішими санкціями закриття кордонів, тому що вони відбирають чужу територію… Отже, країни закривають кордони та вводять ембарго на енергоресурси. Особисто моя думка, що все інше слабше. Повного ембарго на постачання енергоресурсів немає, кордон не закрито", – констатував Зеленський.

Доповнення

Низка країн винесла на офіційний рівень дискусії щодо питання про видачу віз росіянам. Зокрема, Чеська Республіка, Данія, Польща, Латвія працюють над концепцією відмови росіянам у видачі віз.

Також Фінляндія скоротить кількість віз, що видаються росіянам, до 10% від поточної кіількості з 1 вересня.

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