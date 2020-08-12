За платні камери в СІЗО сплатили майже півмільйона гривень - Мін'юст

"Продовжуємо інформувати про перебіг експериментального проекту щодо впровадження платних камер у СІЗО. Станом на 11 серпня за користування платними камерами у слідчих ізоляторах України сплачено понад 495,5 тисяч гривень", - повідомили в Мін’юсті.

Зазначається, що новою послугою скористалися вже у 17 СІЗО.

Найбільшу суму було сплачено за користування платними камерами Київського слідчого ізолятора - 332 тисячі гривень.

Як повідомляв УНН, міністр юстиції України Денис Малюська раніше повідомив, що проект із запровадженням платних камер у СІЗО буде закритий тоді, коли з виручених коштів будуть створені однакові умови та ремонти у звичайних камерах.