За півроку соцстрах виплатив лікарняних та декретних на майже 6 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. За півроку соцстрах виплатив 5,96 млрд грн лікарняних та декретних. Про це повідомили у Фонді соціального страхування, передає УНН.
“Допомогу по тимчасовій втраті працездатності, допомогу по вагітності та пологах і на поховання за даними перших шести місяців 2018 року було профінансовано Фондом соцстрахування для 1 млн 658 тис. осіб. Загальна сума видатків склала 5,98 млрд грн”, — сказано у повідомленні.
При цьому, лікарняні виплатили для понад 1,56 млн застрахованих осіб на суму 4,09 млрд грн, декретні -для 87 979 жінок, на що направлено 1,87 млрд грн, а допомогу на поховання — 5 557 українцям на суму 22,5 млн грн.
Нагадаємо, в Україні налічується понад 12 млн осіб, в тому числі іноземців та осіб без громадянства, які мають право на допомогу від соцстраху.