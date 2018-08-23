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За півроку соцстрах виплатив лікарняних та декретних на майже 6 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. За півроку соцстрах виплатив 5,96 млрд грн лікарняних та декретних. Про це повідомили у Фонді соціального страхування, передає УНН.

За півроку соцстрах виплатив лікарняних та декретних на майже 6 млрд грн

“Допомогу по тимчасовій втраті працездатності, допомогу по вагітності та пологах і на поховання за даними перших шести місяців 2018 року було профінансовано Фондом соцстрахування для 1 млн 658 тис. осіб. Загальна сума видатків склала 5,98 млрд грн”, — сказано у повідомленні.

При цьому, лікарняні виплатили для понад 1,56 млн застрахованих осіб на суму 4,09 млрд грн, декретні -для 87 979 жінок, на що направлено 1,87 млрд грн, а допомогу на поховання — 5 557 українцям на суму 22,5 млн грн.

Нагадаємо, в Україні налічується понад 12 млн осіб, в тому числі іноземців та осіб без громадянства, які мають право на допомогу від соцстраху.

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