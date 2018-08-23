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За полгода соцстрах выплатил больничных и декретных почти на 6 млрд грн

Киев • УНН

 • 12293 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. За полгода соцстрах выплатил 5,96 млрд грн больничных и декретных. Об этом сообщили в Фонде социального страхования, передает УНН.

За полгода соцстрах выплатил больничных и декретных почти на 6 млрд грн

“Пособие по временной потере трудоспособности, пособие по беременности и родам и на погребение по данным первых шести месяцев 2018 года было выплачено Фондом соцстрахования для 1 млн 658 тыс. человек. Общая сумма расходов составила 5,98 млрд грн”, — сказано в сообщении.

При этом, больничные выплатили для более 1,56 млн застрахованных лиц на сумму 4,09 млрд грн, декретные — для 87 979 женщин, на что направлено 1,87 млрд грн, а пособие на погребение — 5 557 украинцам на сумму 22,5 млн грн.

Напомним, в Украине насчитывается более 12 млн человек, в том числе иностранцев и лиц без гражданства, имеющих право на помощь от соцстраха.

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