За півроку понад 8 тис. пар уклали "шлюб за добу" - Мін’юст

"Протягом 6 місяців 2020 року понад 8 тисяч пар скористалися послугою "шлюб за добу" , - сказано у повідомленні.

Зазначається, що охочим скористатися сервісом з реєстрації шлюбу у скорочені строки необхідно️ звернутись до організатора державної реєстрації шлюбу; обрати дату та час для проведення державної реєстрації;️ укласти цивільно-правовий договір про надання послуг;️ завітати на власне весілля.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що в Україні наразі проводити великі весілля, де, наприклад, присутні 50 гостей, все ще не можна. Максимальна кількість людей на такій урочистості не має перевищувати 10.