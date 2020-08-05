За півроку понад 8 тис. пар уклали "шлюб за добу" - Мін’юст
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. За півроку цього року понад 8 тисяч пар скористалися послугою "шлюб за добу". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мін’юсту.
"Протягом 6 місяців 2020 року понад 8 тисяч пар скористалися послугою "шлюб за добу" , - сказано у повідомленні.
Зазначається, що охочим скористатися сервісом з реєстрації шлюбу у скорочені строки необхідно️ звернутись до організатора державної реєстрації шлюбу; обрати дату та час для проведення державної реєстрації;️ укласти цивільно-правовий договір про надання послуг;️ завітати на власне весілля.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що в Україні наразі проводити великі весілля, де, наприклад, присутні 50 гостей, все ще не можна. Максимальна кількість людей на такій урочистості не має перевищувати 10.