За полгода более 8 тыс. пар заключили "брак за сутки" - Минюст

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 91918 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103622 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129312 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108817 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128993 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101671 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102415 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104164 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101985 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101521 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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За полгода более 8 тыс. пар заключили "брак за сутки" - Минюст

За полгода более 8 тыс. пар заключили "брак за сутки" - Минюст

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 • 14132 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. За полгода в этом году более 8 тысяч пар воспользовались услугой "брак за сутки". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"В течение 6 месяцев 2020 года более 8 тысяч пар воспользовались услугой "брак за сутки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что желающим воспользоваться сервисом по регистрации брака в сокращенные сроки необхидно️ обратиться к организатору государственной регистрации брака; выбрать дату и время для проведения государственной регистрации; ️ заключить гражданско-правовой договор о предоставлении услуг; ️ посетить собственную свадьбу.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине пока нельзя проводить большие свадьбы, где, например, присутствуют 50 гостей, все еще нельзя. Максимальное количество людей на таком торжестве не должно превышать 10.

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