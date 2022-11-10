За підтримки FAVBET: Екскапітан донецького «Шахтаря» Дарійо Срна представив довгоочікувану автобіографію

У книзі «Чому тебе кличуть Срна?», написаній у співавторстві з відомою хорватською журналісткою Міланою Влаович, Дарійо розповідає про своє дитинство, яке прийшлося під час війни, перші кроки в спорті, кар’єру в «Шахтарі», злети та падіння, а також ділиться маловідомими фактами своєї спортивної біографії.

За словами Дарійо, шлях до видання біографії зайняв не один рік: «Чотири роки тому мій клуб почав писати книгу. Однак мені не сподобався ані письменник, ані його твір. Після цього ми поставили книгу на паузу, і вирішили з дружиною, що було б найкраще, якби автором моєї біографії була Мілана Влаович, тому що тільки вона могла б написати щось подібне. Моя ж робота полягала у тому, щоб розкритись та розповісти все, що я давно хотів сказати».

Презентацію книги Дарійо Срни відвідали його близькі, колишні партнери по команді, а також друзі, у тому числі й президент благодійного фонду FAVBET Foundation Андрій Матюха, якому знаменитий футболіст подякував за допомогу в організації події.

У ході заходу екскапітан «Шахтаря» також розповів про свою непохитну підтримку України в протистоянні російській агресії.

«Бачити те, що відбувається, дуже важко. Я допомагаю, бо це моя друга Батьківщина. Я в Україні з 2003 року, прожив тут більше, ніж в рідному Метковичі. Українці хороші, справжні люди, які не заслуговують на те, що відбувається. Тому всі ми повинні їх підтримувати, що ми й робимо. І я дякую Хорватії за це!», – сказав він, звертаючись до гостей презентації.

На підтвердження своїх слів, Дарійо заявив, що гроші від продажу автобіографії спрямує на проєкт підтримки українських дітей, які втратили батьків через війну.