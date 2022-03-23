За оцінками НАТО, в Україні загинуло до 15 000 російських військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У НАТО оцінюють, що від 7000 до 15000 російських солдатів було вбито за чотири тижні війни в Україні, пише УНН з посиланням на AP.
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Так, агентство наводить у порівняння дані про втрати Москви за 10 років в Афганістані, які становили близько 15 тисяч солдатів.
Високопоставлений військовий представник НАТО сказав, що оцінка Альянсу заснована на інформації від українських офіційних осіб, тому, що Росія опублікувала — навмисно чи ні — і розвідувальних даних, зібраних з відкритих джерел.
Представник НАТО сказав, що, за оцінками, від 30 000 до 40 000 російських солдатів були вбиті або поранені.
Росія опублікувала дуже мало інформації про свої втрати, заявивши 2 березня, що близько 500 солдатів були вбиті і майже 1600 поранені.
Україна також стверджує, що вбила шістьох російських генералів. Росія визнає тільки одного загиблого генерала.
Цифри НАТО являють собою першу публічну оцінку альянсом втрат Росії з початку війни. Уряд США в значній мірі відмовився надати публічні оцінки втрат росіян або українців, заявивши, що наявна інформація має сумнівну достовірність.
Нагадаємо
За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні досягли вже близько 15,6 тис. осіб, понад 500 танків, понад 100 літаків і сотень одиниць іншої військової техніки.