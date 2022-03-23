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По оценкам НАТО, в Украине погибло до 15000 российских военнослужащих

Киев • УНН

 • 171720 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В НАТО оценивают, что от 7000 до 15000 российских солдат были убиты за четыре недели войны в Украине, пишет УНН со ссылкой на AP.

По оценкам НАТО, в Украине погибло до 15000 российских военнослужащих

Детали

Так, агентство приводит в сравнение данные о потерях москвы за 10 лет в Афганистане, которые составили около 15 тысяч солдат.

Высокопоставленный военный представитель НАТО сказал, что оценка альянса основана на информации от украинских официальных лиц, том, что россия опубликовала — намеренно или нет — и разведывательных данных, собранных из открытых источников.

Представитель НАТО сказал, что, по оценкам, от 30 000 до 40 000 российских солдат были убиты или ранены.

Россия опубликовала очень мало информации о своих потерях, заявив 2 марта, что около 500 солдат были убиты и почти 1600 ранены.

Украина также утверждает, что убила шестерых российских генералов. Россия признает только одного погибшего генерала.

Цифры НАТО представляют собой первую публичную оценку альянсом потерь россии с начала войны. Правительство США в значительной степени отказалось предоставить публичные оценки потерь россиян или украинцев, заявив, что имеющаяся информация имеет сомнительную достоверность.

Напомним

По данным Генерального штаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 15,6 тыс. человек, более 500 танков, свыше 100 самолетов и сотен единиц другой военной техники.

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