Кількість прихильників визнання УПА за останні роки зросла до 41% - В.В’ятрович
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. За 2014-15 рік, за даними соціологічної групи, кількість тих, хто підтримує визнання УПА зросла до 41%. Про це під час брифінгу повідомив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, передає УНН.
“В 2015 році серед інших законів декомунізайційного пакету , було прийнято закон ” Про правовий статус учасників боротьбі за Незалежність". Серед тих хто отримав цей статус учасників боротьби є і учасники УПА. За останні роки кількість тих хто підтримують визнання УПА на законодавчому рівні дуже різко зросла. За 2014-15 рік за даними соціологічної групи Рейтинг, ця кількість зросла з 27 до 41 відсотка. Але найцікавішим є те хто власне підтримує визнання УПА на державному рівні“, — повідомив В.В’ятрович.
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Також він зазначив, що цього року виповнюється 75-річниця з часу утворення Української повстанської армії.
“Цьогоріч виповнюється 75 років з часу створення Української повстанської армії, символічним днем заснування якої є 14 жовтня 1942 року. Відповідь нескореного народу. Таким є гасло інформаційної кампанії і так ми пояснюємо феномен УПА. Підпільної армії, котра боролася з тоталітаризмами найдовше в Європі”, — сказав він.