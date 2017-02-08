Количество сторонников признания УПА за последние годы выросла до 41% - В.Вятрович

"В 2015 году среди других законов декомунизайцийного пакета, был принят закон "О правовом статусе участников борьбы за независимость". Среди тех, кто получил этот статус участников борьбы есть и участники УПА. За последние годы количество тех, кто поддерживают признание УПА на законодательном уровне очень резко выросло. по 2014-15 год по данным социологической группы Рейтинг, это количество возросло с 27 до 41 процента. Но самое интересное кто собственно поддерживает признание УПА на государственном уровне", - сообщил В.Вятрович.

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Также он отметил, что в этом году исполняется 75-летие со дня создания Украинской повстанческой армии.

"В этом году исполняется 75 лет со времени создания Украинской повстанческой армии, символическим днем ​​основания которой является 14 октября 1942 года. Ответ непокоренного народа. Таков лозунг информационной кампании и так мы объясняем феномен УПА. Подпольной армии, которая боролась с тоталитаризмами дольше всех в Европе", - сказал он.