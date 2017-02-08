Количество сторонников признания УПА за последние годы выросла до 41% - В.Вятрович
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. За 2014-15 год, по данным социологической группы, количество тех, кто поддерживает признание УПА выросло до 41 процента. Об этом во время брифинга сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает УНН.
"В 2015 году среди других законов декомунизайцийного пакета, был принят закон "О правовом статусе участников борьбы за независимость". Среди тех, кто получил этот статус участников борьбы есть и участники УПА. За последние годы количество тех, кто поддерживают признание УПА на законодательном уровне очень резко выросло. по 2014-15 год по данным социологической группы Рейтинг, это количество возросло с 27 до 41 процента. Но самое интересное кто собственно поддерживает признание УПА на государственном уровне", - сообщил В.Вятрович.
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Также он отметил, что в этом году исполняется 75-летие со дня создания Украинской повстанческой армии.
"В этом году исполняется 75 лет со времени создания Украинской повстанческой армии, символическим днем основания которой является 14 октября 1942 года. Ответ непокоренного народа. Таков лозунг информационной кампании и так мы объясняем феномен УПА. Подпольной армии, которая боролась с тоталитаризмами дольше всех в Европе", - сказал он.