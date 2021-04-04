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За минулу добу у Києві перевірили 490 об’єктів з метою дотримання протиепідемічних заходів - Крищенко

За минулу добу у Києві перевірили 490 об’єктів з метою дотримання протиепідемічних заходів - Крищенко

Київ • УНН

 • 14866 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Упродовж останньої доби правоохоронці Києва здійснили перевірку 490 об’єктів з метою дотримання протиепідемічних заходів. Поліцейські продовжують проводити профілактично-роз’яснювальну роботу серед громадян та суб’єктів господарської діяльності щодо дотримання вимог карантину. У разі виявлення фактів свідомого порушення карантинних обмежень та відмови їх усунення, правоохоронці притягують фізичних та юридичних осіб до відповідальності. Про це повідомив начальник ГУНП у місті Києві Андрій Крищенко, повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації столичної поліції.

Деталі 

Задля контролю за виконанням карантинних обмежень у столичній поліції створені мобільні групи. Щоденно працівники поліції у складі таких груп перевіряють дотримання протиепідемічних заходів як фізичними, так і юридичними особами. Поліцейські посилено патрулюють вулиці, сквери, лісопаркові зони та місця відпочинку. 

Основне завдання правоохоронців – превентивна профілактично-роз’яснювальна робота серед громадян щодо необхідності дотримання таких заходів, в першу чергу, особистої безпеки. У крайніх випадках, якщо громадяни відмовляються виконувати законні розпорядження працівників поліції та свідомо порушують карантинні обмеження, цим самим наражаючи себе та оточуючих на небезпеку, співробітники поліції притягують їх до відповідальності. 

Основне завдання правоохоронців – превентивна профілактично-роз’яснювальна робота серед громадян щодо необхідності дотримання таких заходів, в першу чергу, особистої безпеки. У крайніх випадках, якщо громадяни відмовляються виконувати законні розпорядження працівників поліції та свідомо порушують карантинні обмеження, цим самим наражаючи себе та оточуючих на небезпеку, співробітники поліції притягують їх до відповідальності. 

Цитата: 

"Вкотре звертаюся до керівників розважальних закладів, які всупереч діючих обмежень часто вдаються до хитрощів та організовують у закладах закриті вечірки з обмеженим доступом. Запевняю, що усі такі факти не залишаться поза увагою правоохоронців. Своїми протиправними діями ви наражаєте на небезпеку не лише себе, персонал, але й своїх клієнтів. За такі незаконні дії в умовах карантину передбачена кримінальна відповідальність, а відтак, за погодженням з процесуальними керівниками прокуратури ми будемо проводити усі можливі невідкладні процесуальні дії, аби задокументувати такі факти та притягнути винних до відповідальності", - наголосив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Доповнення 

У Запоріжжі поліцейські зачинили нічний клуб за порушення карантинних обмежень.

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