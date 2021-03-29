У Запоріжжі зачинили один із нічних клубів за порушення карантинних обмежень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Запоріжжі поліцейські зачинили нічний клуб за порушення карантинних обмежень. Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Запорізській області.
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"В ніч з 26 на 27 березня дільничні офіцери Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, спільно з працівниками Управління патрульної поліції, за силової підтримки спецпризначенців БПСПОП "Скіф" провели заходи, націлені на контроль за дотриманням громадянами та суб’єктами підприємницької діяльності вимог законодавства щодо недопущення порушень карантинних обмежень", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Під час проведення перевірок, на вулиці Парковий бульвар, співробітники поліції виявили нічний клуб, який всупереч обмеженням Постанови Кабінету Міністрів №1236, працював після 24-ї години у звичному режимі. На час перевірки у приміщенні знаходилися: адміністрація, бармени, технічний персонал, ді-джей та близько 200 осіб, які відпочивали та розважалися.
Правоохоронці зафіксували факт правопорушення, допущений власниками розважального комплексу, а також його відвідувачами. Після неодноразових попереджень, щодо припинення правопорушень, деякі з громадян, які відпочивали у нічному клубі, а також адміністрація у категоричній формі відмовились виконувати законні вимоги поліцейських, та продовжували здійснювати розважальну програму.
Поліцейські зазначили, що у зв’язку з цим, відповідно до норм чинного законодавства, порушників було притягнуто до адміністративної відповідальності. Так, відносно керуючого та ді-джея складено протоколи за ч.1 ст. 44-3 КУпАП, відносно відвідувачів, які відмовлялися одягати захисні маски - постанови про адміністративні правопорушення, передбачені ч.2 ст.44-3 КУпАП. Крім того, ді-джея за злісну непокору законному розпорядженню поліцейського притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 185 КУпАП.
Доповнення
Розважальні заклади Тернополя, які порушують карантинні обмеження, очікує відключення води, опалення та інших комунікацій, заявив мер міста Сергій Надал.