В Запорожье закрыли один из ночных клубов за нарушение карантинных ограничений

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"В ночь с 26 на 27 марта участковые офицеры Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области, совместно с сотрудниками Управления патрульной полиции, при силовой поддержке спецназовцев БПСПОП "Скиф" провели мероприятия, нацеленные на контроль за соблюдением гражданами и субъектами предпринимательской деятельности требований законодательства по недопущению нарушений карантина", - говорится в сообщении.

Детали

При проведении проверок, на улице Парковый бульвар, сотрудники полиции обнаружили ночной клуб, который вопреки ограничениям Постановления Кабинета Министров №1236, работал после 24 часов в обычном режиме. На время проверки в помещении находились: администрация, бармены, технический персонал, ди-джей и около 200 человек, которые отдыхали и развлекались.

Правоохранители зафиксировали факт правонарушения, допущенного владельцами развлекательного комплекса, а также его посетителями. После неоднократных предупреждений, по пресечению правонарушений, некоторые из граждан, которые отдыхали в ночном клубе, а также администрация в категорической форме отказались выполнять законные требования полицейских, и продолжали осуществлять развлекательную программу.

Полицейские отметили, что в связи с этим, согласно нормам действующего законодательства, нарушители были привлечены к административной ответственности. Так, относительно управляющего и ди-джея составлены протоколы по ч.1 ст. 44-3 КоАП, относительно посетителей, которые отказывались надевать защитные маски - постановления об административных правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст.44-3 КоАП. Кроме того, ди-джей за злостное неповиновение законному распоряжению полицейского привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 185 КУоАП.

Дополнение

Развлекательные заведения Тернополя, которые нарушают карантинные ограничения, ожидает отключение воды, отопления и других коммуникаций, заявил мэр города Сергей Надал.