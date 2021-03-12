Розважальним закладам в Тернополі будуть відключати воду та опалення за порушення карантину - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Розважальні заклади Тернополя, які порушують карантинні обмеження, очікує відключення води, опалення та інших комунікацій, заявив мер міста Сергій Надал. Про це мер Тернополя Сергій Надал повідомив під час свого відеозвернення у Facebook, пише УНН.
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“Останнім часом є дуже багато інформації від контролюючих органів, що багато суб’єктів господарювання в нашому місті, особливо ті, які мають розважальні заклади, нічні заклади, які мають право на нічну торгівлю, порушують карантинні вимоги, тим самим створюючи загрозу поширення інфекції”, — повідомив Сергій Надал.
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Він додав, що правоохоронцям доручено посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень цими установами. Також до цієї роботи доручено приєднатися управлінню торгівлі та управлінню житлово-комунального господарства.
“У разі необхідності, таким установам, якщо буде доведено, що їхня робота сприяє поширенню інфекції, якщо вони не будуть прислухатися до рекомендацій, які будуть надані, йтиметься про відключення води, роботи каналізації, тепла та інших мереж”, — сказав мер.
За словами Надала, відключення комунікацій — це вимушені заходи для того, щоб уникнути поширення коронавірусу в місті і не допустити введення “червоної” зони карантину в регіоні.
Додамо
12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 березня 2021 року.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.