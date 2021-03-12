Развлекательным заведениям в Тернополе будут отключать воду и отопление за нарушение карантина - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Развлекательные заведения Тернополя, которые нарушают карантинные ограничения, ожидает отключение воды, отопления и других коммуникаций, заявил мэр города Сергей Надал. Об этом мэр Тернополя Сергей Надал сообщил во время своего видеообращения в Facebook, пишет УНН.
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“В последнее время очень много информации от контролирующих органов, многие субъекты хозяйствования в нашем городе, особенно те, которые имеют развлекательные заведения, ночные заведения, которые имеют право на ночную торговлю, нарушают карантинные требования, тем самым создавая угрозу распространения инфекции”, — сообщил Сергей Надал.
Детали
Он добавил, что правоохранителям поручено усилить контроль за соблюдением карантина этими учреждениями. Также к этой работе поручено присоединиться управлению торговли и управлению жилищно-коммунального хозяйства.
“В случае необходимости, таким учреждениям, если будет доказано, что их работа способствует распространению инфекции, если они не будут прислушиваться к рекомендациям, которые будут предоставлены, речь пойдет об отключении воды, работы канализации, тепла и других сетей”, — сказал мэр.
По словам Надала, отключение коммуникаций — это вынужденные меры для того, чтобы избежать распространения коронавируса в городе и не допустить введения “красной” зоны карантина в регионе.
Добавим
12 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 марта 2021 года.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), г. Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.