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За минувшие сутки в Киеве проверили 490 объектов с целью соблюдения противоэпидемических мероприятий - Крищенко

За минувшие сутки в Киеве проверили 490 объектов с целью соблюдения противоэпидемических мероприятий - Крищенко

Киев  •  УНН

 • 14857 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В течение последних суток правоохранители Киева провели проверку 490 объектов в целях соблюдения противоэпидемических мероприятий. Полицейские продолжают проводить профилактически разъяснительную работу среди граждан и субъектов хозяйственной деятельности по соблюдению требований карантина. В случае выявления фактов сознательного нарушения карантина и отказа их устранения, правоохранители привлекают физических и юридических лиц к ответственности. Об этом сообщил начальник ГУНП в Киеве Андрей Крищенко, сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации столичной полиции.

Детали

Для контроля за выполнением карантинных ограничений в столичной полиции созданы мобильные группы. Ежедневно сотрудники полиции в составе таких групп проверяют соблюдение противоэпидемических мероприятий как физическими, так и юридическими лицами. Полицейские усиленно патрулируют улицы, скверы, лесопарковые зоны и места отдыха.

Основная задача правоохранителей - превентивная профилактически разъяснительная работа среди граждан о необходимости соблюдения таких мер, в первую очередь, личной безопасности. В крайних случаях, если граждане отказываются выполнять законные распоряжения сотрудников полиции и сознательно нарушают карантин, тем самым подвергая себя и окружающих опасности, сотрудники полиции привлекают их к ответственности.

Основная задача правоохранителей - превентивная профилактически разъяснительная работа среди граждан о необходимости соблюдения таких мер, в первую очередь, личной безопасности. В крайних случаях, если граждане отказываются выполнять законные распоряжения сотрудников полиции и сознательно нарушают карантин, тем самым подвергая себя и окружающих опасности, сотрудники полиции привлекают их к ответственности.

Цитата:

"Еще раз обращаюсь к руководителям развлекательных заведений, которые вопреки действующих ограничений часто прибегают к хитрости и организуют в учреждениях закрытые вечеринки с ограниченным доступом. Уверяю, что все такие факты не останутся без внимания правоохранителей. Своими противоправными действиями вы подвергаете опасности не только себя, персонал, но и своих клиентов. За такие незаконные действия в условиях карантина предусмотрена уголовная ответственность, а следовательно, по согласованию с процессуальными руководителями прокуратуры мы будем проводить все возможные неотложные процессуальные действия, чтобы задокументировать такие факты и привлечь виновных к ответственности", - отметил начальник полиции Киев Андрей Крищенко.

Дополнение

В Запорожье полицейские закрыли ночной клуб за нарушение карантинных ограничений.

Украинские Национальные Новости

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