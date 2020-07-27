За минулу добу на Чернігівщині зафіксовано 8 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. За минулу добу в Чернігівській області діагностували COVID-19 у восьми осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернігівської ОДА.
"Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА надало інформацію стосовно захворюваності на коронавірус станом на 15 годину 27 липня. За минулу добу в області діагностували захворювання у восьми осіб", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що ПЛР-дослідження підтвердили наявність вірусу COVID-19 у шести жителів Прилук, одного чернігівця та жінки з Ніжинського району. З них четверо перебувають на госпіталізації у закладах охорони здоров'я, решта – на амбулаторному лікуванні.
"На жаль, маємо ще один летальний випадок. Помер 61-річний хворий з Прилук. До медичного закладу звернувся у вкрай тяжкому стані, мав тяжкі супутні захворювання. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким померлого", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19.