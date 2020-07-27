За минувшие сутки в Черниговской области зафиксировано 8 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. За минувшие сутки в Черниговской области диагностировали COVID-19 у восьми человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черниговской ОГА.
"Управление здравоохранения Черниговской ОГА предоставило информацию о заболеваемости коронавирусом по состоянию на 15 часов 27 июля. За прошедшие сутки в области диагностировали заболевание у восьми человек", - говорится в сообщении.
Сообщается, что ПЦР-исследования подтвердили наличие вируса COVID-19 у шести жителей Прилук, одного черниговца и женщины из Нежинского района. Из них четверо находятся на госпитализации в учреждениях здравоохранения, остальные - на амбулаторном лечении.
"К сожалению, есть еще один летальный случай. Умер 61-летний больной из Прилук. В медицинское учреждения обратился в крайне тяжелом состоянии, имел тяжелые сопутствующие заболевания. Выражаем искренние соболезнования семье и близким умершего", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19.