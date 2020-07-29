За минулий рік в Україні "швидку" викликали близько 7 млн разів - Степанов

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КИЇВ. 29 липня. УНН. У 2019 році було здійснено майже 6,9 млн викликів швидкої допомоги. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Загалом за минулий рік, за 2019 рік було здійснено майже 6,9 млн викликів (швидкої допомоги - ред.) по країні. Вдумайтесь у цю цифру - це практично кожна друга-третя сім’я викликала швидку допомогу. Тому, звичайно, треба зробити все, щоб вона у нас була еталонна. Щоб якість надання цієї медичної допомоги була на достатньо високому рівні. А заради цього треба вирішити ті проблеми, які накопичувались останні 30 років в екстреній медичній допомозі", - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що вчора провів селектор з керівниками департаментів охорони здоров’я і з керівниками екстрених медичних допомог у кожній області.

"Вони наголосили про свої проблеми. Це проблеми, які є практично у кожному регіоні… Звичайно, це дуже мала заробітна плата. Заробітна плата, яка не підвищувалася вже багато років. Заробітна плата, наприклад, професійного фельдшера, який дійсно ефективно і професійно надає медичну допомогу - вона складає, у кращому випадку, 6-6,5 тис. грн. Заробітна плата водія, який працює на півтори ставки - складає 5,5 тис. грн. А від майстерності цього працівника дуже часто залежить саме життя людини", - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, у МОЗ напрацювали нові алгоритми надання екстреної допомоги.

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