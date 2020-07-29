За минулий рік в Україні "швидку" викликали близько 7 млн разів - Степанов

"Загалом за минулий рік, за 2019 рік було здійснено майже 6,9 млн викликів (швидкої допомоги - ред.) по країні. Вдумайтесь у цю цифру - це практично кожна друга-третя сім’я викликала швидку допомогу. Тому, звичайно, треба зробити все, щоб вона у нас була еталонна. Щоб якість надання цієї медичної допомоги була на достатньо високому рівні. А заради цього треба вирішити ті проблеми, які накопичувались останні 30 років в екстреній медичній допомозі", - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що вчора провів селектор з керівниками департаментів охорони здоров’я і з керівниками екстрених медичних допомог у кожній області.

"Вони наголосили про свої проблеми. Це проблеми, які є практично у кожному регіоні… Звичайно, це дуже мала заробітна плата. Заробітна плата, яка не підвищувалася вже багато років. Заробітна плата, наприклад, професійного фельдшера, який дійсно ефективно і професійно надає медичну допомогу - вона складає, у кращому випадку, 6-6,5 тис. грн. Заробітна плата водія, який працює на півтори ставки - складає 5,5 тис. грн. А від майстерності цього працівника дуже часто залежить саме життя людини", - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, у МОЗ напрацювали нові алгоритми надання екстреної допомоги.