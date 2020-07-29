За прошлый год в Украине "скорую" вызвали около 7 млн раз - Степанов

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КИЕВ. 29 июля. УНН. В 2019 году было осуществлено почти 6,9 млн вызовов скорой помощи. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Всего за прошлый год, за 2019 год было осуществлено почти 6,9 млн вызовов (скорой помощи - ред.) по стране. Вдумайтесь в эту цифру - это практически каждая вторая-третья семья вызвала скорую помощь. Поэтому, конечно, надо сделать все, чтобы она у нас была эталонная. Чтобы качество предоставления этой медицинской помощи было на достаточно высоком уровне. А ради этого надо решить те проблемы, которые накапливались последние 30 лет в экстренной медицинской помощи", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что вчера провел селектор с руководителями департаментов здравоохранения и с руководителями экстренной медицинской помощи в каждой области.

"Они отметили о своих проблемах. Это проблемы, которые есть практически в каждом регионе... Конечно, это очень малая заработная плата. Заработная плата, которая не повышалась уже много лет. Заработная плата, например, профессионального фельдшера, который действительно эффективно и профессионально оказывает медицинскую помощь - она составляет, в лучшем случае, 6-6,5 тыс. грн. Заработная плата водителя, который работает на полторы ставки - составляет 5,5 тыс. грн., а от мастерства этого работника очень часто зависит сама жизнь человека", - добавил Максим Степанов.

Напомним, в Минздраве разработали новые алгоритмы оказания экстренной помощи.

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