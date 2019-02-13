За минулий рік українці встановили 622 рекорди
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У 2018 році Національний реєстр рекордів України зареєстрував 622 рекорди українців, серед яких 480 – національні. Про це розповіла УНН керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.
"За 2018 рік ми маємо загальну кількість – 622 зареєстрованих рекорди", - зазначила Вєтрова.
Вона відмітила, що це кількість рекордів за всіма напрямками, у яких працює Національний реєстр – національні, міжнародні та обласні рекорди.
"Якщо ми говоримо про національні рекорди України, то їх впродовж року було зареєстровано 480", - додала Вєтрова.
За її словами, традиційно, найбільшу кількість рекордів українці встановлюють у сфері "Спорт та ігри", а також "Кулінарія".
Крім того, кількість заявок з роками безперервно зростає, падіння кількості рекордів не було жодного разу. Активно розвиваються міжнародні рекорди – це рекорди, які українці встановлюють в світі або ті, які вони встановлюють в Україні, але можуть претендувати на міжнародне визнання.
"Ми маємо 20 представників у світі в різних країнах, які працюють практично по всім континентам. Ми реєструємо як в співпраці з суддями рекордів Гіннеса, так і самостійно", - розповіла Вєтрова.
Нагадаємо, українка встановила найкращий світовий рекорд сезону у п'ятиборстві.