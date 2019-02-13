За минулий рік українці встановили 622 рекорди

"За 2018 рік ми маємо загальну кількість – 622 зареєстрованих рекорди", - зазначила Вєтрова.



Вона відмітила, що це кількість рекордів за всіма напрямками, у яких працює Національний реєстр – національні, міжнародні та обласні рекорди.



"Якщо ми говоримо про національні рекорди України, то їх впродовж року було зареєстровано 480", - додала Вєтрова.



За її словами, традиційно, найбільшу кількість рекордів українці встановлюють у сфері "Спорт та ігри", а також "Кулінарія".



Крім того, кількість заявок з роками безперервно зростає, падіння кількості рекордів не було жодного разу. Активно розвиваються міжнародні рекорди – це рекорди, які українці встановлюють в світі або ті, які вони встановлюють в Україні, але можуть претендувати на міжнародне визнання.



"Ми маємо 20 представників у світі в різних країнах, які працюють практично по всім континентам. Ми реєструємо як в співпраці з суддями рекордів Гіннеса, так і самостійно", - розповіла Вєтрова.



Нагадаємо, українка встановила найкращий світовий рекорд сезону у п'ятиборстві.