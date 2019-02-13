За прошлый год украинцы установили 622 рекорда
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В 2018 году Национальный реестр рекордов Украины зарегистрировал 622 рекорда украинцев, среди которых 480 - национальные. Об этом рассказала УНН руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.
"За 2018 мы общее количество - 622 зарегистрированных рекорды", - отметила Ветрова.
Она отметила, что это количество рекордов по всем направлениям, в которых работает Национальный реестр - национальные, международные и областные рекорды.
"Если мы говорим о национальных рекордах Украины, то их в течение года было зарегистрировано 480", - добавила Ветрова.
По ее словам, традиционно, наибольшее количество рекордов украинцы устанавливают в сфере "Спорт и игры", а также "Кулинария".
Кроме того, количество заявок с годами непрерывно растет, падение количества рекордов не было ни разу. Активно развиваются международные рекорды - это рекорды, которые украинцы устанавливают в мире или те, которые они устанавливают в Украине, но могут претендовать на международное признание.
"Мы имеем 20 представителей в мире в разных странах, которые работают практически по всем континентам. Мы регистрируем как в сотрудничестве с судьями рекордов Гиннеса, так и самостоятельно", - рассказала Ветрова.
Напомним, украинка установила лучший мировой рекорд сезона в пятиборье.