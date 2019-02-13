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За прошлый год украинцы установили 622 рекорда

За прошлый год украинцы установили 622 рекорда

Киев  •  УНН

 • 24054 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В 2018 году Национальный реестр рекордов Украины зарегистрировал 622 рекорда украинцев, среди которых 480 - национальные. Об этом рассказала УНН руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

"За 2018 мы общее количество - 622 зарегистрированных рекорды", - отметила Ветрова.

Она отметила, что это количество рекордов по всем направлениям, в которых работает Национальный реестр - национальные, международные и областные рекорды.

"Если мы говорим о национальных рекордах Украины, то их в течение года было зарегистрировано 480", - добавила Ветрова.

По ее словам, традиционно, наибольшее количество рекордов украинцы устанавливают в сфере "Спорт и игры", а также "Кулинария".

Кроме того, количество заявок с годами непрерывно растет, падение количества рекордов не было ни разу. Активно развиваются международные рекорды - это рекорды, которые украинцы устанавливают в мире или те, которые они устанавливают в Украине, но могут претендовать на международное признание.

"Мы имеем 20 представителей в мире в разных странах, которые работают практически по всем континентам. Мы регистрируем как в сотрудничестве с судьями рекордов Гиннеса, так и самостоятельно", - рассказала Ветрова.

Напомним, украинка установила лучший мировой рекорд сезона в пятиборье.

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