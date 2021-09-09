За літо в Україні виявили п’ять випадків зараження лихоманкою Західного Нілу

Цитата

“Протягом літа 2021 року на території України зареєстровано п’ять випадків захворювання на гарячку Західного Нілу. Три з них ‒ у Бучанському і Фастівському районах Київської області (жінки 33, 56 і 90 років), один ‒ на території Запорізької області (дівчинка 12 років). Також у Київській області зареєстровано завезений випадок гарячки Західного Нілу з міста Дуала, Республіки Камерун (чоловік 25 років)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що джерелом місцевих заражень ймовірно є дикі перелітні птахи, що мешкають на воді чи навколо неї. Також вірус, що викликає гарячку Західного Нілу, передається через укуси комарів та кліщів.

Довідка

До природних осередків гарячки Західного Нілу в Україні належать території Північно-Західного Причорномор’я (АР Крим, Одеська, Миколаївська, Херсонська області), а також східні та західні області.

В ЦГЗ зазначають, що сприйнятливість людини до ГЗН є високою, однак переважають безсимптомне інфікування вірусом і легкі гарячкові форми захворювання, проте у 20% осіб, що хворіють на ГЗН, розвивається грипоподібне захворювання, що характеризується різким підвищенням температури, головним болем, болем у горлі, м’язах, суглобах і спині, слабкістю, нудотою і діареєю.

Можуть бути також висипання на тілі, збільшення печінки та селезінки, ураження нервової системи ‒ менінгіт, енцефаліт, ознаки ураження головного мозку (розлади свідомості, парези, паралічі). Вакцин для людей поки нема.

Доповнення

Минулого року мешканцю Зіньківського району Полтавської області встановлено діагноз “гарячка Західного Нілу”.



Нагадаємо, у 2018 році на Запоріжжі у восьми хворих виявили збудник лихоманки Західного Нілу.