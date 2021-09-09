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За лето в Украине обнаружили пять случаев заражения лихорадкой Западного Нила

За лето в Украине обнаружили пять случаев заражения лихорадкой Западного Нила

Киев  •  УНН

 • 21592 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Украине за лето обнаружили пять случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Цитата

"В течение лета 2021 года на территории Украины зарегистрировано пять случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Три из них - в Бучанском и Фастовском районах Киевской области (женщины 33, 56 и 90 лет), один - на территории Запорожской области (девочка 12 лет). Также в Киевской области зарегистрировано завезенный случай лихорадки Западного Нила из города Дуала, Республики Камерун (мужчина 25 лет)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что источником местных заражений вероятно являются дикие перелетные птицы, обитающие в воде или вокруг нее. Также вирус, вызывающий лихорадку Западного Нила передается через укусы комаров и клещей.

Справка

К природным очагам лихорадки Западного Нила в Украине принадлежат территории Северо-Западного Причерноморья (АР Крым, Одесская, Николаевская, Херсонская области), а также восточные и западные области.

В ЦОЗ отмечают, что восприимчивость человека к ЛЗН высока, однако преобладают бессимптомное инфицирование вирусом и легкие лихорадочные формы заболевания, однако у 20% лиц, страдающих ЛЗН, развивается гриппоподобное заболевание, характеризующееся резким повышением температуры, головной болью, болью в горле, мышцах, суставах и спине, слабостью, тошнотой и диареей.

Могут быть также высыпания на теле, увеличение печени и селезенки, поражение нервной системы - менингит, энцефалит, признаки поражения головного мозга (расстройства сознания, парезы, параличи). Вакцин для людей пока нету.

Дополнение

В прошлом году жителю Зеньковского района Полтавской области установлен диагноз "лихорадка Западного Нила".

Напомним, в 2018 году в Запорожье в восьми больных обнаружили возбудитель лихорадки Западного Нила.

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