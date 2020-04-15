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За кордоном від COVID-19 одужав ще один українець

За кордоном від COVID-19 одужав ще один українець

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Станом на сьогодні за кордоном одужав ще один українець, відтепер їх кількість – 26 громадян. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram міністерства закордонних справ України.

Так, від коронавірусу за кордоном одужало 26 українців, зокрема, по одному у Бельгії, Великій Британії, Північній Ірландії, Єгипті, ОАЕ, Швеції, Швейцарії та Таїланді. По двоє українців одужали в Італії, Нігерії, по чотири українці одужали в Домініканській Республіці та Японії, шість одужало в Польщі.

Станом на вчора МЗС повідомляло про 25 громадян України, які одужали за кордоном.

Наразі лікування поза межами України проходять 174 наших громадян.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 15 квітня зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу наблизився до 400 випадків, одне з найвищих значень. Водночас, кількість померлих від коронавірусної інфекції в країні досягла 108 осіб, при цьому одужали 143 людини.

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