За кордоном COVID-19 хворіє 175 українців – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Станом на вечір понеділка за кордоном від COVID-19 лікується 175 українців. Наразі одужало 24 людини. Про це йдеться у Telegram-каналі про коронавірус Міністерства закордонних справ України, передає УНН.
Так, станом на 18:00 13 квітня проходить лікування 175 українців, зокрема у Австрії — 3, Бельгії — 1, Греції — 22, Іспанії — 5, Італії — 121, Мальті — 1, Нігерії — 1, Нідерландах — 1, ОАЕ — 1, Португалії — 2, РФ — 1, Сейшельських островах — 1, Сербії — 1, США — 2, Таїланд — 1, ФРН — 4, Чехії — 6, Швеції — 1.
Вказано, що вже одужало 24 українця. Також 15 525 громадян України звернувся по допомогу до ЗДУ в рамках системи “Захист”. 6 людей померло за кордоном.
Нагадаємо, в Україні на COVID-19 захворіли понад 3100 осіб.