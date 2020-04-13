За рубежом COVID-19 болеет 175 украинцев - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. По состоянию на вечер понедельника за рубежом от COVID-19 лечится 175 украинцев. На данный момент выздоровели 24 человека. Об этом говорится в Telegram-канале о коронавирусе Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.
Так, по состоянию на 18:00 13 апреля проходит лечение 175 украинцев, в частности в Австрии — 3, Бельгии — 1, Греции — 22, Испании — 5, Италии — 121, Мальте — 1, Нигерии — 1, Нидерландах — 1, ОАЭ — 1, Португалии — 2, РФ — 1, Сейшельских островах — 1, Сербии — 1, США — 2, Таиланд — 1, ФРГ — 4, Чехии — 6, Швеции — 1.
Указано, что уже выздоровели 24 украинца. Также 15 525 граждан Украины обратилисиь за помощью к ЗГУ в рамках системы “Защита”. 6 человек умерло за рубежом.
Напомним, в Украине COVID-19 заболели более 3100 человек.