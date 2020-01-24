За кордоном розшукали учасницю злочинної групи банкірів, яка крала гроші з депозитів клієнтів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Львівські поліцейські розшукали учасницю злочинної групи банкірів, яка перераховувала кошти з депозитів клієнтів. Вона переховувалась від правосуддя за кордоном. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУНП області.
"Поліцейські розшукали учасницю організованої злочинної групи, причетну до заволодіння коштами банківської установи. За рішенням суду 58-річна мешканка Жидачева, котра переховувалась від органів правосуддя за кордоном, зараз перебуває під домашнім арештом", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що учасницю злочинної групи, котра переховувалась від органів правосуддя, було оголошено в розшук і матеріали відносно неї були виділені в окреме кримінальне провадження.
Вказано, що проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили місце перебування зловмисниці. Суд обрав для неї міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.
Нагадаємо, на Львівщині судитимуть банкірів, які брали гроші з депозитів клієнтів.