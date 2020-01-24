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За рубежом разыскали участницу преступной группы банкиров, которая воровала деньги с депозитов клиентов

Киев • УНН

 • 15840 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Львовские полицейские разыскали участницу преступной группы банкиров, которая перечисляла средства с депозитов клиентов. Она скрывалась от правосудия за границей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП области.

За рубежом разыскали участницу преступной группы банкиров, которая воровала деньги с депозитов клиентов

"Полицейские разыскали участницу организованной преступной группы, причастной к завладению средствами банковского учреждения. По решению суда 58-летняя жительница Жидачева, которая скрывалась от органов правосудия за границей, сейчас находится под домашним арестом", - говорится в сообщении.

Сообщается, что участница преступной группы, которая скрывалась от органов правосудия, была объявлена в розыск и материалы в отношении нее были выделены в отдельное уголовное производство.

Указано, что проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские установили местонахождение злоумышленницы. Суд избрал для нее меру пресечения в виде домашнего ареста. Досудебное расследование завершено, обвинительное заключение направлено на рассмотрение суда.

Напомним, в Львовской области будут судить банкиров, которые брали деньги с депозитов клиентов.

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