На Львівщині судитимуть банкірів, які брали гроші з депозитів клієнтів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. На Львівщині судитимуть учасників організованої злочинної групи, які перерахували коштів з депозитних рахунків клієнтів на 1,5 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП області.
"Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що протягом 2015 - 2018 років працівники банку проводили незаконні операції щодо перерахунку коштів з депозитних на поточні рахунки без відома та згоди клієнтів і в подальшому отримували гроші у банкоматах", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що організувала діяльність групи 50-річна мешканка Жидачівського району, яка обіймала посаду керівника відділення банку, а спільниками були троє працівників цього ж відділення віком від 33 до 58 років.
"Загалом зловмисники заволоділи коштами установи у сумі більше півтора мільйони гривень", - зазначили у відділі комунікації.
Повідомляється, що слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.3 ст.362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.
"Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду. Учасникам злочинної групи загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна", - додали у відділі комунікації.
Нагадаємо, у Хмельницькому керівник банку привласнив 20 тисяч доларів у одного із клієнтів установи.