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В Львовской области будут судить банкиров, которые брали деньги с депозитов клиентов

Киев • УНН

 • 17328 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В Львовской области будут судить участников организованной преступной группы, которые перечислили средства с депозитных счетов клиентов на 1,5 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.

В Львовской области будут судить банкиров, которые брали деньги с депозитов клиентов

"Во время досудебного расследования правоохранители установили, что в течение 2015 - 2018 годов работники банка проводили незаконные операции по перечислению средств с депозитных на текущих счетов без ведома и согласия клиентов и в дальнейшем получали деньги в банкоматах", - говорится в сообщении.

Указано, что организовала деятельность группы 50-летняя жительница Жидачевского района, которая занимала должность руководителя отделения банка, а сообщниками были трое работников этого же отделения в возрасте от 33 до 58 лет.

"В целом злоумышленники завладели средствами учреждения на сумму более полутора миллиона гривен", - отметили в отделе коммуникации.

Сообщается, что следователи сообщили им о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.3 ст.362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

"Досудебное расследование завершено, обвинительное заключение направлено на рассмотрение суда. Участникам преступной группы грозит лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества", - добавили в отделе коммуникации.

Напомним, в Хмельницком руководитель банка присвоил 20 тысяч долларов у одного из клиентов учреждения.

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