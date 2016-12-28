За контрабанду наркотиків полтавця засудили до 10 років
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. За контрабанду наркотичних засобів та прекурсорів до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено 41-річного полтавця. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Полтавської області.
Встановлено, що заборонені до обігу речовини: 18 г трамадолу, 8 г псевдоефедрину та особливо небезпечні психотропні речовини обвинувачений у лютому цього року придбав з метою збуту у жителя Королівства Іспанія, який надіслав їх на територію України у посилці з побутовими речами. Проте одразу після отримання посилки в одному з відділень компанії експрес-доставки, її було вилучено, а самого адресата затримано.
Полтавця засуджено за ч.2, 3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів у великих розмірах та контрабанда прекурсорів в особливо великих розмірах), ч.2 ст.307 (придбання наркотичних засобів з метою збуту) та ч.3 ст.311 (придбання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин) КК України.
Вироком суду йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на десять років і один місяць.