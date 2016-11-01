За фактом смерті немовляти на Кіровоградщині відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. За фактом смерті немовляти на Кіровоградщині поліція відкрила кримінальне провадження. Немовля жителька Олександрії народила, за її словами, не підозрюючи про свою вагітність. Проте згодом у лікарні дитина померла. Обставини події перевіряються. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУ НП в області.
“Мешканка м. Олександрія 1981 р.н, проживає в районному центрі разом з чоловіком та двома дітками 8-ми і 13-ти років. З пояснень громадянки, вона не підозрювала про те, що вагітна. Відчула біль, і вияснилось, що вона народжує. Після пологів у жінки розпочалася кровотеча, дитина теж, за її словами, почувалася погано. Викликали на місце невідкладну допомогу. І породіллю, і дитину доправили до реанімаційного відділення районної лікарні. Подія трапилась о 22 годині 30 жовтня, а 31 жовтня о 10.00 дитина померла”, — повідомили в поліції.
Таким чином у поліції спростували інформацію, яка сьогодні з'явилась у місцевих ЗМІ про те, що 35-річнa жителька Олександрії народила у себе вдома дівчинку, потім поклала її в кaртонну коробку і залишила без нагляду. Через деякий час у жінки відкрилася післяпологова кровотеча, чоловік викликав "швидку". Лікарі встановили, що у пацієнтки недавно були пологи, але вона заперечувала це. Згодом медики знайшли дитину в коробці. Її разом і мaтір'ю відвезли в пологовий будинок, того ж дня немовля померло.
“Дитина померла в реанімації лікарні, туди була доправлена живою, тому ніяких ящиків, коробок і всього іншого не було”, — прокоментували випадок у поліції.