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15 марта, 19:03 • 115468 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167304 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138409 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130821 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113061 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105637 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101548 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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По факту смерти младенца в Кировоградской области открыли уголовное производство

По факту смерти младенца в Кировоградской области открыли уголовное производство

Киев • УНН

 • 12640 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 ноября. УНН. По факту смерти младенца в Кировоградской области полиция открыла уголовное производство. Младенца жительница Александрии родила, по ее словам, не подозревая о своей беременности. Однако впоследствии в больнице ребенок умер. Обстоятельства происшествия проверяются. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУ НП в области.

"Жительница г. Александрия. 1981 г.р., проживает в районном центре вместе с мужем и двумя детьми 8-ми и 13-ти лет. Из объяснений гражданки известно, что она не подозревала о том, что беременна. Почувствовала боль, и выяснилось, что она рожает. После родов у женщины началось кровотечение, ребенок тоже, по ее словам, чувствовал себя плохо. Вызвали на место неотложную помощь. И роженицу, и ребенка доставили в реанимационное отделение районной больницы. Инцидент произошел в 22 часа 30 октября, а 31 октября в 10.00 ребенок умер", - сообщили в полиции.

Таким образом в полиции опровергли информацию, которая сегодня появилась в местных СМИ о том, что 35-летняя жительница Александрии родила у себя дома девочку, потом положила ее в кaртонную коробку и оставила без присмотра. Через некоторое время у женщины открылось послеродовое кровотечение, мужчина вызвал "скорую". Врачи установили, что у пациентки недавно были роды, но она отрицала это. Впоследствии медики нашли ребенка в коробке. Его вместе и мaтерью отвезли в роддом, в тот же день младенец умер.

"Ребенок умер в реанимации больницы, туда был доставлен ​​живым, поэтому никаких ящиков, коробок и всего остального не было", - прокомментировали случай в полиции.

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