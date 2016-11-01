По факту смерти младенца в Кировоградской области открыли уголовное производство

"Жительница г. Александрия. 1981 г.р., проживает в районном центре вместе с мужем и двумя детьми 8-ми и 13-ти лет. Из объяснений гражданки известно, что она не подозревала о том, что беременна. Почувствовала боль, и выяснилось, что она рожает. После родов у женщины началось кровотечение, ребенок тоже, по ее словам, чувствовал себя плохо. Вызвали на место неотложную помощь. И роженицу, и ребенка доставили в реанимационное отделение районной больницы. Инцидент произошел в 22 часа 30 октября, а 31 октября в 10.00 ребенок умер", - сообщили в полиции.

Таким образом в полиции опровергли информацию, которая сегодня появилась в местных СМИ о том, что 35-летняя жительница Александрии родила у себя дома девочку, потом положила ее в кaртонную коробку и оставила без присмотра. Через некоторое время у женщины открылось послеродовое кровотечение, мужчина вызвал "скорую". Врачи установили, что у пациентки недавно были роды, но она отрицала это. Впоследствии медики нашли ребенка в коробке. Его вместе и мaтерью отвезли в роддом, в тот же день младенец умер.

"Ребенок умер в реанимации больницы, туда был доставлен ​​живым, поэтому никаких ящиков, коробок и всего остального не было", - прокомментировали случай в полиции.