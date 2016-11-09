За фактом побиття учня щоденником у Хмельницькому розпочали досудове розслідування
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Хмельницькому вчителька побила 11-річного учня. Мати дитини звернулася до лікарів і правоохоронців. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі поліції міста Хмельницький.
За інформацією правоохоронців, вчора близько 17:00 у травмопункт міської дитячої лікарні звернувся неповнолітній житель міста.
Дитина скаржилась на головний біль. Встановлено, що 11-річного хлопчика під час уроку математики вчителька кілька разів вдарила шоденником по голові. Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч.1 ст.125 ККУ.