По факту избиения ученика дневником в Хмельницком начали досудебное расследование

По информации правоохранителей, вчера около 17:00 в травмпункт городской детской больницы обратился несовершеннолетний житель города.

Ребенок жаловался на головную боль. Установлено, что 11-летнего мальчика во время урока математики учительница несколько раз ударила дневником по голове. Сведения о событии внесли в ЕРДР по ч.1 ст.125 УК.