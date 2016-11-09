По факту избиения ученика дневником в Хмельницком начали досудебное расследование
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Хмельницком учительница избила 11-летнего ученика. Мать ребенка обратилась к врачам и правоохранителям. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе полиции города Хмельницкий.
По информации правоохранителей, вчера около 17:00 в травмпункт городской детской больницы обратился несовершеннолетний житель города.
Ребенок жаловался на головную боль. Установлено, что 11-летнего мальчика во время урока математики учительница несколько раз ударила дневником по голове. Сведения о событии внесли в ЕРДР по ч.1 ст.125 УК.