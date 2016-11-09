По факту избиения ученика дневником в Хмельницком начали досудебное расследование

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15 марта, 19:03 • 113658 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162128 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135279 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127971 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111500 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104797 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100972 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 133307 просмотра

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Киев • УНН

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ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Хмельницком учительница избила 11-летнего ученика. Мать ребенка обратилась к врачам и правоохранителям. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе полиции города Хмельницкий.

По информации правоохранителей, вчера около 17:00 в травмпункт городской детской больницы обратился несовершеннолетний житель города.

Ребенок жаловался на головную боль. Установлено, что 11-летнего мальчика во время урока математики учительница несколько раз ударила дневником по голове. Сведения о событии внесли в ЕРДР по ч.1 ст.125 УК.

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