За фактом ДТП за участю сина нардепа відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. За фактом ДТП у Києві за участю сина нардепа Ігоря Молотка відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив керівник прес-служби департаменту патрульної поліції Віктор Шеверда, передає УНН.
"Зараз відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Наскільки мені відомо, водій доставлений у медичний заклад, де він раптом відмовився від проходження експертизи. За зовнішніми ознаками є висновок нарколога про характерні ознаки алкогольного сп'яніння водія", - сказав В.Шеверда.
Також керівник прес-служби розповів про потерпілих.
"Двох потерпілих доставлено до нейрохірургії, а ще двоє відбулися легкими травмами", - додав він.
Як повідомляв УНН, четверо людей постраждали внаслідок ДТП за участю сина нардепа, який тікав від патрульних.