По факту ДТП с участием сына нардепа открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. По факту ДТП в Киеве с участием сына нардепа Игоря Молотка открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил руководитель пресс-службы департамента патрульной полиции Виктор Шеверда, передает УНН.
"Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Насколько мне известно, водитель доставлен в медицинское учреждение, где он вдруг отказался от прохождения экспертизы. По внешним признакам есть вывод нарколога о характерных признаках алкогольного опьянения водителя", - сказал В.Шеверда.
Также руководитель пресс-службы рассказал о пострадавших.
"Двух пострадавших доставили в нейрохирургию, а еще двое отделались легкими травмами", - добавил он.
Как сообщал УНН, четыре человека пострадали в результате ДТП с участием сына нардепа, который бежал от патрульных.