По факту ДТП с участием сына нардепа открыто уголовное производство

"Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Насколько мне известно, водитель доставлен в медицинское учреждение, где он вдруг отказался от прохождения экспертизы. По внешним признакам есть вывод нарколога о характерных признаках алкогольного опьянения водителя", - сказал В.Шеверда.

Также руководитель пресс-службы рассказал о пострадавших.

"Двух пострадавших доставили в нейрохирургию, а еще двое отделались легкими травмами", - добавил он.

Как сообщал УНН, четыре человека пострадали в результате ДТП с участием сына нардепа, который бежал от патрульных.