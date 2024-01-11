За два роки війни росія не досягла своїх стратегічних цілей ― Вадим Скібіцький

Стратегічні завдання, які перед собою ставила рф з початком так званої "сво", за два роки війни так і не досягнуті. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтервʼю для подкасту "(не)Безпечна країна", передає УНН.

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Скібіцький заявив, що серед таких завдань росії було захоплення українських територій на усьому лівому березі Дніпра ― за планом росіян зразка 2022 року, вийти до річки їхня армія мала до кінця 2023-го.

Також у москві не раз декларували намір повної окупації Донецької та Луганської областей.

Задача не виконана. Вони (росіяни – ред.) постійно пересувають терміни: то була весна минулого року, потім осінь, потім до 1 січня 2024 року, і зараз уже до 1 березня цього року, тобто до "виборів" нагадав Вадим Скібіцький.

Він додав, що просування, яке нині демонструє московський агресор на фронті, не дозволить йому досягти повної окупації Донеччини та Луганщини.

Вадим Скібіцький акцентував увагу на зміні тактики штурмів на фронті ― потужних колон для ведення бойових дій не застосовують. Здебільшого атаки проводять невеликі групи по 10-12 штурмовиків.

Сучасне поле бою ― динамічне і прозоре: це БПЛА, космічні апарати, інші засоби розвідки, які дозволяють повністю володіти ситуацією. Будь-який підрозділ чи угруповання військ, яке висувається для виконання будь-яких завдань, за лічені хвилини може бути виявлене і знищене або артилерійським вогнем, або ракетним ударом зазначив представник української воєнної розвідки.

Вадим Скібіцький зауважив, що одним із основних завдань кремля зараз залишається утримання захоплених українських територій.

Зміна режиму і розпад рф: Скібіцький розповів про найбільші страхи кремля

І доки Україна стримує повномасштабну агресію москви, воєнної загрози для інших європейських держав, зокрема для тих, які межують з росією, не буде.