За два года войны россия не достигла своих стратегических целей - Вадим Скибицкий

Стратегические задачи, которые перед собой ставила рф с началом так называемой "сво", за два года войны так и не достигнуты. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью для подкаста "(не)Безопасная страна", передает УНН.

Детали

Скибицкий заявил, что среди таких задач россии был захват украинских территорий на всем левом берегу Днепра - по плану россиян образца 2022 года, выйти к реке их армия должна была к концу 2023-го.

Также в москве не раз декларировали намерение полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

Задача не выполнена. Они (россияне - ред.) постоянно передвигают сроки: то была весна прошлого года, потом осень, потом до 1 января 2024 года, и сейчас уже до 1 марта этого года, то есть до "выборов" напомнил Вадим Скибицкий.

Он добавил, что продвижение, которое сейчас демонстрирует московский агрессор на фронте, не позволит ему достичь полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

Вадим Скибицкий акцентировал внимание на изменении тактики штурмов на фронте - мощных колонн для ведения боевых действий не применяют. В основном атаки проводят небольшие группы по 10-12 штурмовиков.

Современное поле боя - динамичное и прозрачное: это БПЛА, космические аппараты, другие средства разведки, которые позволяют полностью владеть ситуацией. Любое подразделение или группировка войск, которая выдвигается для выполнения каких-либо задач, за считанные минуты может быть обнаружено и уничтожено либо артиллерийским огнем, либо ракетным ударом отметил представитель украинской военной разведки.

Вадим Скибицкий отметил, что одной из основных задач кремля сейчас остается удержание захваченных украинских территорий.

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И пока Украина сдерживает полномасштабную агрессию москвы, военной угрозы для других европейских государств, в частности для тех, которые граничат с Россией, не будет.