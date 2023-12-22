Смена режима и распад рф: Скибицкий рассказал о самых больших страхах кремля

Государство-террористка россия построила мощный полицейский режим. Поэтому сейчас самый большой страх кремля это или его разрушение, или в целом фрагментация и распад рф. Это заявил представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий. Передает УНН.

Режим устойчив. Он контролирует страну. Создан мощный не только силовой блок, но и полицейский режим, который позволяет сохранять тот политический курс, который на сегодня имеет рф. Больше всего чего они боятся? Очень просто, двух вещей. Первое - это смена режима в Москве. И второе - это фрагментация или распад рф. Соответственно, для того, чтобы это сохранить, необходимо проводить такую политику, которая есть на сегодняшний день. - сказал представитель ГУР.

Детали

По официальным данным 79% населения поддерживают действия кремля. Если говорить о неофициальных, то это около 40%, которые выступают за продолжение так называемой "специальной военной операции", отметил Вадим Скибицкий.

Также он напомнил, что задачами рф в войне против Украины остаются выход на админграницы Донецкой и Луганской областей и сохранение контроля над всеми временно оккупированными украинскими территориями.

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"Цели, которые ставил перед собой Путин по проведению так называемой "сво", - не достигнуты ни в 2022, ни в 2023 году. Он их просто переносит на следующий год",- отметил Скибицкий.

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