За два місяці кількість могил "вагнерівців" зройсла майже в сім разів: NYT опублікував супутникові знімки

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"Супутниковий знімок, зроблений 24 січня, показує близько 170 ділянок для поховання в районі кладовища, де, як відомо, знаходяться бойовики "вагнера". Ця кількість зросла майже в сім разів, ніж на супутникових знімках лише два місяці тому", — відзначають журналісти.

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NYT повідомляє, що про існування могил поблизу основного навчального центру найманців в південно-східному селі Молькіно Краснодарського краю вперше оприлюднив російський активіст і колишній офіцер впс рф Віталій Вотановський. Він розповів, що відвідує кладовища, щоб "задокументувати випадки загибелі росіян" під час бойових дій в Україні.

Про місцеперебування кладовища йому розповіли місцеві жителі. Крім цього, вони розповіли, що частину тіл найманців, швидше за все, кремували. Вітановський завантажує відео могил бойовиків пвк “вагнера” на сторінку Telegram під назвою "Тітушки в Краснодарі", зазначає NYT.

"Наша мета — показати людям, що війна призводить до смертей, і це не десь далеко чи по телевізору, а тут, поруч з нами", — сказав Вотановський.

Як інформує видання, фото та відео активіста "дають підказки" про те, хто з "вагнерівців" воював і гинув в Україні протягом останніх місяців. Журналісти зазначають, що щонайменше 16 імен і дат народження, зображених на надгробках, є в онлайн-базах даних людей, засуджених за злочини в росії. Ймовірно, деякі з них загинули в боях у Бахмуті та Соледарі Донецької області, де за останні чотири місяці російські окупанти зазнають великих втрат.

Також журналісти повідомляють, що прокремлівські ЗМІ опублікували кілька відео, на яких показано, як глава пвк "вагнера" євген пригожин покладає квіти до могил на кладовищі, кожна з яких прикрашена вінками у формі та кольорах логотипа організації. На іншому відео він відвідав каплицю "вагнера", яка розташована приблизно за вісім миль від кладовища. На відео видно ряди чорних стін, що містять відсіки, типові для поховання кремованих останків. Кожен відсік має ідентифікаційний номер і викладку бойових нагород загиблого.

Нагадаємо

На брифінгу за підсумками засідання у форматі "Рамштайн" 20 січня голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі повідомив, що з російського боку гине велика кількість найманців пвк "вагнера".