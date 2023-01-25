За два месяца количество могил "вагнеровцев" выросло почти в семь раз: NYT опубликовал спутниковые снимки

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"Спутниковый снимок, сделанный 24 января, показывает около 170 участков для захоронения в районе кладбища, где, как известно, находятся боевики "вагнера". Это количество выросло почти в семь раз, чем на спутниковых снимках всего два месяца назад", — отмечают журналисты.

Детали

NYT сообщает, что о существовании могил вблизи основного учебного центра наемников в юго-восточном селе Молькино Краснодарского края впервые обнародовал российский активист и бывший офицер ВПС рф Виталий Вотановский. Он рассказал, что посещает кладбища, чтобы "задокументировать случаи гибели россиян" во время боевых действий в Украине.

О местонахождении кладбища ему рассказали местные жители. Кроме этого, они рассказали, что часть тел наемников, скорее всего всего, кремировали. Витановский загружает видео могил боевиков пвк “вагнера” на страницу Telegram под названием "Титушки в Краснодаре", отмечает NYT.

"Наша цель — показать людям, что война приводит к смертям, и это не где-то далеко или по телевизору, а здесь, рядом с нами", — сказал Вотановский.

Как информирует издание, фото и видео активиста "дают подсказки" о том, кто из "вагнеровцев" воевал и погибал в Украине в течение последних месяцев. Журналисты отмечают, что по меньшей мере 16 имен и дат рождения, изображенных на надгробиях, есть в онлайн-базах данных людей, осужденных за преступления в россии. Вероятно, некоторые из них погибли в боях в Бахмуте и Соледаре Донецкой области, где за последние четыре месяца российские оккупанты несут большие потери.

Также журналисты сообщают, что прокремлевские СМИ опубликовали несколько видео, на которых показано, как глава ЧВК "вагнера" евгений пригожин возлагает цветы к могилам на кладбище, каждая из которых украшена венками в форме и цветах логотипа организации. На другом видео он посетил часовню "вагнера", которая расположена примерно в восьми милях от кладбища. На видео видны ряды черных стен, содержащие отсеки, типичные для захоронения кремированных останков. Каждый отсек имеет идентификационный номер и выкладку боевых наград погибшего.

Напомним

На брифинге по итогам заседания в формате "Рамштайн" 20 января председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что с российской стороны гибнет большое количество наемников пвк "вагнера".