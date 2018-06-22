За два дні у Середземному морі потонули понад 200 біженців

Протягом цих двох днів аварії у Середземному морі зазнали три човни з біженцями, які намагались дістатись берегів півдня Європи.



Зокрема, у вівторок біля берегів Лівії перекинувся дерев'яний човен, на борту якого перебували близько сотні осіб. Майже усі вони потонули, вижили лише п'ятеро осіб, яких врятувала берегова охорона Лівії.



У цей же день в іншій локації біля берегів Лівії перекинувся гумовий човен з 130 особами. З них риболовецьким човном були врятовані лише 60 осіб. Ще одна аварія сталась у середу, внаслідок чого загинули понад 50 осіб.



Як повідомялв УНН, Італія закрила порти для ще двох неурядових організацій, які займаються порятунком мігрантів в Середземному морі.