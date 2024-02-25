За добу росіяни втратили 810 військовослужбовців
Київ • УНН
Згідно з повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, за минулу добу рф втратила 810 військовослужбовців.
За минулу добу рф втратила 810 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 25.02.24:
- Особовий склад: 409820 (+810).
- Танки: 6542 (+8).
- Броньовані бойові машини: 12441 (+16).
- Артилерійські системи: 9981 (+29).
- РСЗВ: 999.
- Засоби ППО: 684.
- Літаки: 340.
- Гелікоптери: 325.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 7681(+22).
- Крилаті ракети: 1907 (+2).
- Кораблі/катери: 25.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 13011 (+23).
- Спеціальна техніка: 1578 (+2).
За минулу добу рф завдала 9 ракетних ударів, 77 авіаційних атак, 119 залпових обстріла25.02.24, 07:36 • 61921 перегляд