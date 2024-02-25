За сутки россияне потеряли 810 военнослужащих
Киев • УНН
Согласно сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 810 военнослужащих.
За минувшие сутки рф потеряла 810 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 25.02.24:
- Личный состав: 409820 (+810).
- Танки: 6542 (+8).
- Бронированные боевые машины: 12441 (+16).
- Артиллерийские системы: 9981 (+29).
- РСЗО: 999.
- Средства ППО: 684.
- Самолеты: 340.
- Вертолёты: 325.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 7681(+22).
- Крылатые ракеты: 1907 (+2).
- Корабли/катера: 25.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 13011 (+23).
- Специальная техника: 1578 (+2).
За минувшие сутки рф нанесла 9 ракетных ударов, 77 авиационных атак, 119 залповых обстрелов25 февраля 2024, 05:36 • 20126 просмотров
За сутки россияне потеряли 810 военнослужащих
Согласно сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 810 военнослужащих.
За минувшие сутки рф нанесла 9 ракетных ударов, 77 авиационных атак, 119 залповых обстрелов
За сутки произошло 84 боевых столкновения: рф нанесла 9 ракетных ударов, 77 авиаударов и 119 удар из реактивных систем залпового огня, согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
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