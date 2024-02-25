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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки россияне потеряли 810 военнослужащих

За сутки россияне потеряли 810 военнослужащих

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 05:53  •  17785 просмотра

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Согласно сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 810 военнослужащих.

За минувшие сутки рф потеряла 810 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 25.02.24:

  • Личный состав: 409820 (+810).
  • Танки: 6542 (+8).
  • Бронированные боевые машины: 12441 (+16).
  • Артиллерийские системы: 9981 (+29).
  • РСЗО: 999.
  • Средства ППО: 684.
  • Самолеты: 340.
  • Вертолёты: 325.
  • БпЛА оперативно-тактического уровня: 7681(+22).
  • Крылатые ракеты: 1907 (+2).
  • Корабли/катера: 25.
  • Подводные лодки: 1.
  • Автомобильная техника и автоцистерны: 13011 (+23).
  • Специальная техника: 1578 (+2).

За минувшие сутки рф нанесла 9 ракетных ударов, 77 авиационных атак, 119 залповых обстрелов25 февраля 2024, 05:36 • 20126 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
За добу росіяни втратили 810 військовослужбовців
russians lost 810 servicemen in 24 hours
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