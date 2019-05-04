За добу окупанти на Донбасі дев’ять разів обстріляли позиції українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Від початку доби ворог дев'ять разів порушив режим припинення вогню. Про це повідомили у прес-центрі операції Об’єднаних сил, передає УНН.
Повідомляється, що збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських підрозділів з 120 і 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог шість разів обстріляв позиції наших захисників: двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста Мар’їнка і села Новомихайлівка; двічі з підствольних гранатометів – поблизу населених пунктів Піски та Мар’їнка; з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Талаківка; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Лебединське.
Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі: з 120 мм мінометів – біля населеного пункту Зайцеве; з 82 мм мінометів – в районі населеного пункту Луганське; з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Золоте-4.
За даними прес-центру ООС, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, за минулу добу окупанти здійснили 21 обстріл позицій українських військових.