За сутки оккупанты в Донбассе девять раз обстреляли позиции украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. С начала суток враг девять раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, передает УНН.
Сообщается, что вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений с 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял позиции наших защитников: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у города Марьинка и села Новомихайловка; дважды с подствольных гранатометов - вблизи населенных пунктов Пески и Марьинка; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Талаковка; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Лебединское.
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды: из 120 мм минометов - около населенного пункта Зайцево; из 82 мм минометов - в районе населенного пункта Луганское; из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Золотое-4.
По данным пресс-центра ООС, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Потери противника уточняются.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты совершили 21 обстрел позиций украинских военных.